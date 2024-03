All’ultimo secondo la testa di Marusic: Juve in ginocchio  

Lazio 1

Juventus 0

Lazio (3-4-2-1) : Mandas, Casale, Romagnoli, Gila, Felipe Anderson, Cataldi (35' st Vecino), Kamada (35' st Guendouzi), Marusic, Pedro (12' st Isaksen), Zaccagni (39' st Luis Alberto), Castellanos (12' st Immobile). In panchina Sepe, Renzetti, Hysaj, Patric. All. Tudor

Juventus (4-3-3) : Szczesny, Danilo, Bremer, Rugani, De Sciglio (1' st Iling-Jr), Miretti (1' st McKennie), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (18' st Weah), Kean (35' st Sekulov), Chiesa (24' st Yildiz). In panchina Perin, Pinsoglio, Gatti, Djalo, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. All. Allegri.

Arbitro : Colombo di Como

Rete : 49' st Marusic

Roma. La prima biancoceleste di Igor Tudor è una vittoria voluta, costruita sull'entusiasmo che esplode al 93', quando la capocciata di Marusic spedisce l'ultimo pallone alle spalle di Szczesny, affondando la Juve in crisi. Fa rumore l'1-0 della Lazio dopo l'addio di Sarri, ma ne fa ancora di più la caduta della squadra di Allegri, una sola vittoria nelle ultime nove partite. Contro la “sua” Juve il tecnico croato aveva chiesto aggressività ed è stato accontentato, pur in una partita molto tattica, vissuta in trincea dai bianconeri nel primo tempo, mentre nella ripresa sono riusciti ad essere più solidi, dopo alcuni aggiustamenti apportati da Allegri. Restano i numeri, però, a condannare la Vecchia Signora: 7 punti nelle ultime 9 gare sono un bilancio da squadra che rischia la retrocessione, non che punta alla Champions. La Lazio ritrova il successo dopo tre ko consecutivi, scavalca il Napoli e può ancora credere in un posto in Europa.

Nel finale gara aperta ad ogni risultato, anche perché le squadre cominciano a sentire la fatica. Fuori Kean (dentro Sekulov), nella Lazio Vecino e Guendouzi sostituiscono Cataldi e Kamada, quindi Luis Alberto prende il posto di Zaccagni. Il destro dello spagnolo esce di poco, lo 0-0 sembra scritto, ma all'ultimo respiro l'Olimpico può gioire. Guendouzi vede l'inserimento di Marusic sul secondo palo. Sekulov lo perde e la partita trova il suo padrone.

RIPRODUZIONE RISERVATA