All’ufficio finanziario servono dei rinforzi 

Carenza in organico nell’ufficio finanziario del Comune di Sanluri guidato dalle dirigente Anna Frau.

Per porre rimedio alla situazione, l’amministrazione ha pubblicato sul sito istituzionale l’avviso per il reclutamento di forze nuove che avverrà attingendo alle «graduatorie in corso di validità approvate a seguito di procedura concorsuale, da parte di altri enti». Con questa procedura potrebbero arrivare in Municipio tre istruttori amministrativi contabili con un contratto a tempo pieno e indeterminato ai quali si aggiungerebbe un altro istruttore contabile che lavorerebbe full time ma con un contratto per il tempo necessario alla sostituzione di un dipendente. Il Municipio deve ricorrere alle graduatorie di altri enti pubblici poiché non dispone di una propria graduatoria da scorrere per nuove assunzioni. La situazione dell’organico nel settore finanziario – già carente da tempo ma che negli ultimi anni è passato da otto a quattro dipendenti – era stata temporaneamente risolta grazie alla stipula di una convenzione con il Comune di Villacidro che, però, è stata sciolta. ( s. r. )

