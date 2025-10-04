Allucinogeni nei lecca-lecca: è allarme 

Le sigarette svuotate del tabacco e “ricaricate” con cocaina ed eroina? Già viste, così come i flaconi di lacca per capelli con fondi svitabili, poi riempiti con droga. Ne vedono di ogni tipo, le forze di polizia, ma ora c’è una nuova frontiera molto più preoccupante per gli adolescenti, in grado di sfuggire a un primo esame delle forze dell’ordine così come a mamma e papà: sono i leccalecca con allucinogeni, inseriti sempre più spesso anche nei liquidi per le cosiddette “svapo” (le sigarette elettroniche). «È una nuova frontiera che preoccupa molto», sospira Davide Carboni, dirigente della Squadra mobile della Questura, «per la quale ci stiamo attrezzando: infatti, di recente, i Falchi della Mobile hanno messo le mani su un carico di leccalecca con allucinogeni e ci stiamo attrezzando anche per quel tipo di lotta».

Sono droghe pericolose?

«Pericolosissime: anche quantità minime, assunte dagli adolescenti o da giovanissimi, possono avere effetti devastanti. I medici parlano di danni neurologici, crisi psicotiche e dipendenza immediata».

Ma i ragazzini non sembrano preoccuparsene.

«Peggio: non hanno nemmeno idea di quali pericolosissime sostanze stanno ingerendo, provocando gravissimi e immediati danni al loro cervello. Non lo sanno».

Quindi, non restano che i test per strada anche sui leccalecca che ragazzini e giovani appena maggiorenni mangiano senza destare sospetti?

«Purtroppo no: queste nuove droghe allucinogene sfuggono al drop test, quello che fornisce la conferma immediata: hanno bisogno di analisi nei nostri laboratori della Scientifica, e quei test richiedono 24 ore. È una difficoltà operativa, un ostacolo in più alle indagini, ma la Squadra mobile si sta impegnando molto per la tutela dagli stupefacenti dei nostri ragazzini. Il questore, Rosanna Lavezzaro, ha dato precise indicazioni in questo senso e noi della Mobile diamo la caccia a queste nuove droghe. Certo, è più complesso rispetto a prima, ma abbiamo i nostri metodi investigativi».

La Polizia di Stato può, da sola, risolvere questo problema di tutela dei ragazzini?

«Possiamo fare molto, ma certamente non tutto e nemmeno il quasi tutto. Accanto alla nostra opera di prevenzione e repressione, è indispensabili che si sentano parte in causa le famiglie e la scuola: devono parlare con i ragazzi, specialmente con quelli più giovani, perché si concretizza un incubo che è sempre stato teorico».

La “leggenda” della droga nascosta nei dolciumi, caramelle comprese?

«Esatto: i nostri genitori ce ne parlavano ma le indagini non davano mai riscontri, decenni fa. Ora è una realtà: si assumono allucinogeni con un leccalecca, o una svapo, mentre si passeggia per strada e nessuno sospetta nulla: nemmeno i genitori».

I nostri ragazzi li acquistano per strada?

«No, purtroppo no: li ordinano su internet. I danni provocati da quelle droghe sono terrificanti: in famiglia è necessario parlarne. Così come facciamo noi della Polizia di Stato».

