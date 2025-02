All’Ossese non basta il cuore 

Osesse 2

Montespaccato 2

Ossese (4-2-3-1) : An. Sechi; Tuccio, Russu, Fancellu, Madeddu (28’ st Munua); Nurra (32’ st Porcheddu), Gueli (16’ st Pinna); Bah (26’ st Virdis), Saba, Mascia (16’ st Vinci); Franchi. In panchina Carboni, Balbo, An. Sechi, Ubertazzi. Allenatore Demartis.

Montespaccato (4-3-2-1) : Aquiles; Cervoni, Anello, Tamburlani, Laurenzi; Vitelli (23’ st Fofi), Putti, Colace; Giordano (1’ st Dovidio), Giordani (14’ st Scognamiglio); Damiani (42’ st Pallocca). In panchina Tassi, Cantoni, Fulvi, Rotondo. Allenatore Bussone.

Arbitro : Ferroni di Fermo.

Reti : pt 5’ Franchi, 16’ Damiani, 18’ Tuccio; st 12’ Damiani.

Note : espulso Saba; ammoniti Madeddu, Fancellu, Tamburlani, Scognamiglio.

OSSI. Il primo biglietto per salire in Serie D si sbriciola al “Walter Frau”. Insieme con l’obiettivo di approdare ai quarti di finale della Coppa Italia nazionale di Eccellenza. Passa il Montespaccato, forte del 3-1 dell’andata. È sufficiente il 2-2 ottenuto ieri. All’Ossese non basta un primo tempo illusorio, a tratti stellare. Si scioglie nella ripresa, davanti alla seconda martellata di Alessio Damiani. Ruolo? Attaccante, di quelli veri, che non perdonano.

La gara

I primi venti minuti sono un remake del film già visto a Roma una settimana fa. Con pallottolieri carichi e pistole in mano. Gli assalitori, questa volta, sono Mascia e Franchi, al 5’: uno smeriglia il palo, con una girata dal limite, l’altro insacca la ribattuta ed esulta. Mascia, tarantolato sulla sinistra, all’8’ mette in mezzo una palla cui manca qualcuno che le dia la zampata decisiva. Che arriva, a parti inverse, poco dopo (16’), quando Vitelli s’inventa uno scavetto dalla lunetta per il tiro sotto l’incrocio di Damiani. L’1-1 diventa 2-1 in un battito, con la bordata da fuori area di Tuccio (18’). Non c’è il tempo di rifiatare. L’Ossese ci prova con i cross per le teste di Gueli (27’) e Fancellu (36’ e 38’). Cherchi (47’) abbassa la serranda e i veli della prima frazione su una punizione insidiosa di Tamburlani.

La ripresa

Nel secondo tempo le squadre si allungano, aumentano le distanze e i capovolgimenti di fronte. I bianconeri attaccano in forze ma lasciano campo scoperto che Vitelli, al 12’, divora in contropiede prima di tentare un filtrante che, tra un batti e ribatti, finisce tra i piedi di Damiani: interno a incrociare e palla in buca. Demartis cambia interpreti senza esito, il tecnico Bussone si chiude. Nel finale Saba viene espulso prima che scorrano i titoli di coda.

