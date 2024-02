All’Ossese basta un gol di Mainardi 

Ossese 1

Calangianus 0

Ossese (4-3-3) : Cherchi; Melis, Fancellu, Llanos, Ubertazzi, Gueli, Mainardi, Scanu, Oggiano (30’ st Tanda), Bah (42’ st Contini), Villa (25’ st Vita). In panchina An. Sechi, Madeddu, Chiappetta, Melis, Vita, Puggioni, Mudadu, Leoni. Allenatore Fadda.

Calangianus (3-5-2) : Forzati, Putzu, Secci (39’ st Barbuio), Asara, Dombrovoschi, Belloni, Camarà (28’ st Del Soldato), Fiorotto (11’ st Tusacciu), Ruiz, Occhioni, Cigahna. In panchina Inzaina, Delogu, Ena, Santoro, Vitetta, Del Soldato, Tusacciu, Barbuio. Allenatore Malu.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Rete : pt 25’ Mainardi.

Note : ammoniti Melis, Camarà, Malu.

OSSI. Secondo 1-0 consecutivo in campionato per l’Ossese, reduce dal convincente pari in Coppa Italia contro il Terracina. Ottava sconfitta in trasferta per il Calangianus, risucchiato in piena zona playout.

Partenza arrembante dei giallorossi con le conclusioni dai venti metri (entrambe di poco fuori) di Putzu (3’) e Occhioni (6’). Rispondono i padroni di casa con la sventola deviata di Oggiano (19’) e il palo, a botta sicura, di Fancellu (22’). Il gol è nell’aria e arriva al 25’ con un attacco a due tempi: Lllanos scucchiaia per la sponda di Villa orientata sul lesto Mainardi che, con un diagonale, trafigge Forzati.

Il Calangianus si scuote nella ripresa con la clamorosa traversa colpita, con un pallonetto, da Ruiz (13’), la prima di una serie di folate ospite (soprattutto nel finale) non valevoli il pareggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA