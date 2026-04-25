All’ospedale un nuovo direttore 

Nuovi assetti all’ospedale San Camillo di Sorgono, dove si registra l’arrivo del neo direttore di presidio, Amjad Al Omary (64 anni) vincitore della selezione indetta dalla Asl 3.

Per lo specialista giordano, da tempo impegnato nella Direzione Sanitaria dell’ospedale San Francesco di Nuoro, un curriculum arricchito da varie esperienze fra cui spicca quella come specialista in Igiene e Medicina Preventiva nello stesso nosocomio nuorese.

Al Omary, medico chirurgo formatosi all’Università di Cagliari, arriva in Barbagia-Mandrolisai (che da tempo attendeva la figura di una guida per il Presidio) proseguendo il suo impegno Nuorese. Ad esprimere soddisfazione il primo cittadino di Sorgono Franco Zedde («confidiamo che possa fare il bene della sanità locale e lavorare al suo rilancio in piena sinergia con cittadini, personale sanitario e amministrazioni del territorio») e gli esponenti del Comitato Sos Barbagia-Mandrolisai.

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