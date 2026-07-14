All’ospedale si dialoga in limba 

La lingua sarda entra ufficialmente nella Asl Ogliastra con "Su sardu in corsia", il progetto promosso dall'Azienda per valorizzare l'uso del sardo in ospedale. Il progetto prevede un ufficio linguistico composto da cinque operatori che offriranno informazioni e orientamento in lingua sarda, cureranno la traduzione di comunicati stampa, avvisi ospedalieri e contenuti del sito istituzionale e realizzeranno opuscoli informativi sui servizi sanitari. Tra i principali strumenti figurano il "Libretto della salute" per le famiglie, il frasario "Su sardu in s'ispedale" per facilitare il dialogo nei reparti, un glossario medico in lingua sarda, video informativi, contenuti per gli schermi dell'ospedale e una guida pratica dedicata a pazienti e familiari. Sul fronte della divulgazione sarà pubblicato il periodico "Noas dae s'ispidale", mentre il volume fotografico "S'Ispidale de s'Ogiastra" racconterà la storia dell'ospedale attraverso immagini e testimonianze del personale sanitario. Il progetto comprende inoltre il percorso "Nara trintatrès", con corsi di lingua sarda di livello base, intermedio e avanzato, rivolti principalmente al personale dell'Asl, ma aperti anche alla cittadinanza. Per seguire le attività saranno attivati un blog, una pagina Facebook e un profilo Instagram.

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