All’ospedale quindici tv solidali 

Da un momento di grande dolore arriva un importante gesto di solidarietà. Un regalo speciale da parte di chi non dimentica Antonello Camedda, giovane motociclista di Cabras morto alcuni anni fa a causa di una malattia incurabile. Il motoclub “Giganti bikers”, nei mesi scorsi ha organizzato una raccolta fondi, e adesso in occasione del Natale ha deciso di donare quindici televisori “solidali” all’ospedale San Martino: sette per il reparto di Pediatria e otto per la Neuroriabilitazione. Gli amici dei “Giganti Bikers” di Cabras hanno voluto regalare un momento di svago e serenità ai pazienti dei due reparti e onorare la memoria di Antonello Camedda. «Abbiamo pensato a chi soffre - ha detto la presidente dei “Giganti Bikers” Giuliana Contini - Speriamo che i nostri televisori possano regalare gioia e sollievo». Alla consegna del regalo era presente anche Marisa Camedda, la mamma di Antonello: «Ricordando Antonello cerchiamo di dare conforto a chi soffre, piccoli gesti che fanno piacere a chi sta in ospedale». ( s.p. )

