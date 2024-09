All’ospedale dopo la puntura di una vespa 

Aveva deciso di trascorrere la giornata nella spiaggia del Morto, a Domus de Maria ma la puntura di una vespa gli ha provocato uno choc anafilattico che poteva costargli la vita. Paura ieri in una delle spiagge di Chia per un turista svizzero di 55 anni, ricoverato d’urgenza al Policlinico di Monserrato a causa di una puntura di vespa. A rendere difficili le operazioni di soccorso nella spiaggia del Morto, alla quale non è facile accedere, anche le condizioni di mobilità dell’uomo, cui mancano una gamba, sostituita da una protesi, e un braccio.

Gli operatori di primo soccorso di Chia hanno dovuto faticare non poco per raggiungere l’uomo e prestargli le prime cure per contrastare lo choc anafilattico causato della puntura della vespa. Alla fine, il cinquantacinquenne svizzero è stato trasferito grazie all’ausilio di un verricello in un punto facilmente raggiungibile dall’ambulanza, partita poi a sirene spiegate alla volta del Policlinico. Nonostante la paura l’uomo non è in pericolo di vita. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA