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Villasor.
27 giugno 2026 alle 00:12

All’Ortogiardino torna CreativaMente 

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Arte, creatività e moda sostenibile si uniscono nell’evento CreativaMente in programma oggi alle 21 all’Ortogiardino Rigermoglio di Villasor, spazio all’aperto dove natura e comunità si incontrano.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è nata da un progetto dell’associazione “Officina del Pallet”, che da anni unisce arte e e sostenibilità attraverso il recupero dei materiali di scarto. Da qui l’idea di realizzare ed esporre abiti e installazioni realizzati con materiali di recupero, sensibilizzando sul tema dell’educazione ambientale e utilizzando la moda come strumento di riflessione. Ogni edizione ha affrontato temi di valore sociale e umano trasformando una semplice sfilata in un’esperienza culturale. Quest’anno ogni creazione racconterà una storia e dimostrerà come ciò che viene considerato un rifiuto possa diventare arte. «Il messaggio che accompagna la manifestazione è che dallo scarto nasce bellezza, una filosofia che guida il lavoro della nostra associazione e trova nell’arte un potente mezzo di cambiamento», spiega Rita Marongiu, ideatrice del progetto.

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