All’orto giardino musica e parole in ricordo di Battiato 

C’è una danza silenziosa che si mostra sotto i nostri occhi, quando le lucertole attraversano la strada: loro vanno veloci, noi rallentiamo per evitarle. Ed è proprio in questa immagine che prende vita lo spettacolo “Quante lucertole attraversano la strada. Dal punto di vista di Battiato”, in scena domenica 27 ottobre alle 11, all’orto giardino di Mariposa de Cardu. Un dialogo sonoro, ideato da Gerardo Ferrara, voce errante e portatore di storie, e arricchito dai “Paesaggi Sonori” di Pierpaolo Sedda, percussionista ed esploratore musicale.

La performance è una rilettura dei temi universali e profondi del maestro catanese, Franco Battiato: la filosofia, il viaggio, il sacro e il profano. Le parole di Battiato, reinterpretate attraverso suoni e ritmi provenienti da diverse culture, si trasformano in un mosaico di frammenti da cui ognuno può cogliere ciò che lo rappresenta. “…le lucertole attraversano la strada, vanno veloci e noi più piano ad evitarle…”, diceva Battiato, e quel viaggio ora si fa vivo, conducendoci tra sequenze e frequenze.

In località Su Idanu, Mariposa de Cardu, il progetto del centro teatrale Il Crogiuolo, in memoria di Luisa e Stefano Atzeri, continua così la sua missione di portare storie, suoni e riflessioni che riecheggiano nella contemporaneità.

