All’orto-giardino il connubio tra artisti e visitatori 

Dopo l'inaugurazione avvenuta il 26 giugno nell’orto giardino Mariposa de Cardu, in località Su Idanu, durante la quale sono state create due installazioni ambientali dagli artisti cagliaritani Marilena Pitturru e Beppe Vargiu, la prima residenza artistica di Quartucciu entra nel vivo. Il 10, 11, 17 e 18 luglio (orario da definire), coloro che lo vorranno potranno partecipare alle attività di lavoro collettivo nell'orto giardino per realizzare altre installazioni.

A promuovere l'iniziativa è Mariposa de Cardu, progetto nato dalla compagnia teatrale Il Crogiuolo. La residenza artistica sarà tenuta da Marilena Pitturru e Beppe Vargiu e curata da Ivana Salis, storica dell'arte e curatrice indipendente, in collaborazione con l’associazione culturale Asteras, di cui Salis è presidente, e con Spazio e Movimento, studio d’arte fondato da Pitturru. «La partecipazione dei cittadini all'iniziativa è molto significativa», dice Rita Atzeri, presidente de Il Crogiuolo, «infatti, non solo gli artisti, ma anche le persone comuni sono chiamate ad essere guardiani della Terra e dell’arte in questo luogo, l'orto giardino Mariposa de Cardu, in cui la sacralità dell’atto creativo si percepisce in ogni istante». Gli interessati possono aderire all’iniziativa chiamando il numero 3348821892 per prenotarsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA