All’Orto-giardino focus sul “ladiri”, il mattone sostenibile  

Appuntamento da non perdere domani alle 18.30 all’Orto-giardino di Mariposa de Cardu, progetto de “Il crogiuolo” in memoria di Luisa e Stefano Atzeri, con la presentazione di “Làdiri – terra, acqua e paglia: il respiro della Terra Cruda in Sardegna” dell’autrice Sara Collu.

Il libro è una ricerca sui paesi della terra cruda dell’Isola, un viaggio attraverso architetture, materiali, sostenibilità dell’abitare e del costruire con gli elementi essenziali che compongono “su làdiri”, ovvero il mattone fatto di terra, acqua e paglia. L’intento è quello di far conoscere questa tecnica costruttiva, antica ma al contempo moderna e sostenibile, tra storia e innovazione, in un’epoca nella quale le tematiche della transizione energetica e della sostenibilità sono molto discusse. Il libro è arricchito da immagini fotografiche che descrivono scorci, frammenti, dettagli, strutture e textures materiche di numerosi paesi della Sardegna.

Collegato alla presentazione verrà organizzato anche un laboratorio dimostrazione sulla lavorazione del mattone di “làdiri” per bambini e adulti, strutturato con la presenza di un professionista nel settore e nella produzione del materiale. Importante per questo indossare abiti e scarpe comode e portare acqua da bere in borraccia.

