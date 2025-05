All’Orto di Nana in esposizione vestiti e cestini dell’Ottocento 

L’obiettivo è più ambizioso: incentivare tutti i residenti del centro storico ad aprire le porte delle loro case esponendo cestini, tappeti, foto, tutto ciò che ricordi un tempo che fu. Ma per ora l’organizzatrice Pamela Cabras mostra e tradizioni le ha racchiuse in un unico spazio, quello dell’Orto di Nana, in via Porcu, dove nei gironi scorsi è stata ospitata una rara esposizione di cestini dell’Ottocento insieme a scatti di persone e mestieri dello stesso periodo e a un originale concorso che premiava il costume più bello tra chi si presentava vestito con l’abito tradizionale.

«Basterebbe davvero poco per far rivivere le tradizioni», dice Cabras, «noi vorremmo che questa nostra iniziativa fosse solo un punto di partenza. Che i negozi, i cittadini in futuro, dessero un segno, magari solo mettendo un vecchio copriletto ricamato in vetrina, un cestino sull’uscio e così via».

Intanto il primo premio per l’abito più simpatico è andato a Alessandro Arrais 11 anni che si è presentato vestito da picciokeddu de crobi, con il pantalone e la camicia da campagna. Al secondo Claudia Contu con il costume de abbordau delle occasioni speciali e al terzo lo stalliere, Daniela Trincas.

