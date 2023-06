Torna domani all’Orto dei cappuccini “Racconti nel Parco”, rassegna culturale organizzata dal Comune (assessorati al Verde e alla Cultura) con la collaborazione di Cittadinanzattiva.

Dopo l’esordio di mercoledì scorso con Elia Pili e il suo libro “Bathalla”, domani alle 18 è il turno di Nicola Dessì che presenterà “La civiltà Nuragica per i più piccoli”.

Secondo l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau si tratta di un modo «per valorizzare non solo i nostri spazi verdi ma per dare visibilità ad autori e case editrici meno conosciuti. In una città come Cagliari che è stata annoverata dal ministero dei Beni culturali come una delle città italiane in cui si legge di più».

Per Giorgio Angius «la scelta dell'Orto dei cappuccini non è certo casuale, perché è uno spazio che si presta per questo tipo di iniziative. A Cagliari abbiamo undici parchi ampi e molto vissuti, soprattutto dopo la pandemia. E l'Orto rappresenta uno spazio unico e pregiato, a dimensione di quartiere e con un atmosfera molto riservata. Una sorta di anfiteatro naturale». «Con questa manifestazione», ha aggiunto la consigliera della Municipalità Enrica Fois, «abbiamo la possibilità di trasformare un'oasi verde in un'oasi culturale».

