All’Orto botanico la storia di Palabanda 

Ambientato nel 1812, sotto il regno di Vittorio Emanuele, “Il profumo della libertà” il romanzo di Carlo Sorgia che parla della congiura di Palabanda oggi alle 16 verrà presentato all’Orto Botanico di Cagliari, proprio in quello spazio che fu il luogo scelto dai congiurati per le loro riunioni. Lì dove il Rotary ha messo un ricordo a memoria dei fatti del 1812.

Nel romanzo, Carlo veste i panni di Raimondo Sorgia e deve incontrare un gruppo di congiuranti per combattere contro un clima di terrore e di oppressione dei regnanti. Attraverso le vicissitudini del protagonista, l’autore racconta di una Cagliari antica, che viveva vessata dal re Vittorio Emanuele - qui residente col suo seguito- che aveva imposto sul popolo sardo vennero nuove tasse per fronteggiare le spese del forzato soggiorno della corte sabauda. I congiurati si riunirono a Stampace, in un podere di proprietà dell’avvocato Salvatore Cadeddu, segretario dell’Università, che si trovava nella località di Palabanda, nella Valle di Palabanda, proprio nella zona dove oggi sorge l’Orto botanico. Erano presenti sia cittadini della media borghesia ma anche popolani e il loro intento era soltanto quello di cacciare i pubblici funzionari e i cortigiani che stavano portando la Sardegna alla catastrofe

Dopo aver navigato nelle variabili correnti della poesia, del giallo intrigante, del racconto breve, “Il profumo della libertà” è l’ultima fatica letteraria del poeta cagliaritano Carlo Sorgia, una sorta di romanzo storico, un genere letterario non semplice ma con il quale l’autore si cimenta.

