All’Oristanese Cup in campo 350 bimbi 

Domenica il centro federale “Tino Carta” di Oristano sarà il centro di gravità del calcio giovanile e, in particolare, dell’attività dedicata al settore di base: qui è in programma la prima edizione del torneo “Oristanese Cup” dedicata a tutte le categorie di quella che, in passato, era conosciuta come “Scuola Calcio”: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini e Esordienti.

Il torneo

«È un torneo regionale per il settore di Base», conferma Gianni Scanu, presidente dell’Oristanese Calcio organizzatrice dell’appuntamento con il «supporto della Federcalcio regionale e dell’assessorato comunale allo Sport. Come club anche quest’anno siamo stati riconosciuti quale società di Secondo livello per il settore di base e domenica saranno presenti formazioni del nostro livello e anche del Terzo, dunque di categoria superiore. La nostra volontà è voler crescere con i ragazzi».

Un esercito

Sarà un esercito composto da 350 piccoli calciatori ad animare i campi in erba sintetica di “Sa Rodia” e arriveranno da ogni angolo della Sardegna. Saranno presenti infatti le società di Torres, Tortolì, Polisport Nuoro, Pirri, Futura Selargius, Frassinetti Oristano, Oristano Calcio, Terralba e i padroni di casa dell’Oristanese, che quest’anno non avrà la prima squadra ma conta attualmente 130 tesserati e un centinaio proprio nel settore di base. Le partite si giocheranno dalle 10 del mattino fino al pomeriggio. «Al mattino saranno occupati tutti i campi del centro federale», prosegue Scanu, «dopo la pausa pranzo, dalle 15 alle 17, si continuerà a giocare. Al termine si terranno le premiazioni per tutti i partecipanti».

