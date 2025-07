All’Orange club sfilata di supercar 

Anche quest’anno la Serata in Rosso, organizzata dall’Automobile Club Cagliari insieme alla Gran Turismo Italia e l’Aci Historic Cagliari e giunta alla sesta edizione, ha visto una grande partecipazione di pubblico, accorso all’Orange Padel Club di Calata Mercedari per ammirare le Ferrari e altre supercar. «È una manifestazione importante per l’Aci di Cagliari e per la città», conferma il presidente del club Antonello Fiori. «È un ritrovo di tanti appassionati e veri cultori dell’automobile, soprattutto dei marchi italiani come Ferrari e Lamborghini; di sicuro» prosegue Fiori «questi eventi portano avanti la cultura dell’automobile che oltre ad essere una grande passione, è un mercato che ci ha sempre fatto conoscere al mondo e l’Automobile Club continuerà a promuovere questi marchi perché anche questo fa grande il nostro Paese». Oltre alle auto, il pubblico ha potuto ammirare anche uno spettacolo di fuoco e luci tenuto da Gionata Feuer Frei e Fabio Balducchi, che con la loro coreografia hanno riprodotto lo stemma del Cavallino Rampante.

«La Quattro Ruote Cagliari ci mette a disposizione i commissari di percorso e tutto il personale che si è occupato della sicurezza: sono circa 50 persone nell’organizzazione» prosegue Fiori. «Anche per questo, oltre ai commissari sportivi, abbiamo deciso di premiare alcune persone che ci hanno aiutato nell’organizzazione e ci hanno permesso di portare quasi 30 macchine, alcune anche dal nord Sardegna».

«È la terza edizione a cui partecipo, io personalmente ho portato diverse auto, tra cui una Testarossa e la F-8» commenta uno dei partecipanti premiati, il cagliaritano Fabio Pistis. «Per noi amanti dei motori sono eventi piacevoli, siamo contenti dell’organizzazione».