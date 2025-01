All’Open Bnl restano quattro sardi 

Il main draw maschile dell'Open Bnl di Cagliari si allinea ai quarto turno con quattro tennisti sardi in lizza, tutti tesserati per il Tc Cagliari. Sono Riccardo Ciulli (6-2, 6-1 a Michele Sartirana), Samuele Porcu (doppio 6-3 a Jacopo Oppezzo), Alberto Sanna (6-4, 6-4 a Matteo Meneghetti) e Lorenzo Rocco (6-1, 6-3 a Tommaso Clementini). Salutano il torneo Federico Visioli del Poggio Sport Village (6-2, 6-0 da Francesco Mineo Mineo), Francesco Contu e Dario Nicolini del Tennis Elmas (rispettivamente, 7-5, 6-0 da Alberto Ravasio e 6-1, 6-3 da Alessandro Figurelli), Mattia Secci del Quattro Mori Tennis Team (5-7, 6-1, 6-4 da Samuele Molino), Ludovico Dodero ed Edoardo Pilia del Tc Cagliari (6-1, 6-2 da Tommaso Muratori e 6-3, 6-4 da Domenico Cocco).

Le donne

Nel tabellone femminile, approda al terzo turno Marcella Dessolis (Tc Cagliari), che ha lottato per avere la meglio 3-6, 6-4, 6-4 su Alessia Antici. Sconfitte per Beatrice Zucca del Tc Cagliari (7-5, 6-2 da Caterina Odorizzi) e per Ginevra Parentini Vallega Montebruno del Ct Decimomannu (7-6, 6-3 da Azzurra Cremonini). Al via i tabelloni di doppio: in palio per i vincitori i pass per le Prequalificazioni agli Internazionali d'Italia.



