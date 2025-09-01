VaiOnline
Dorgali.
02 settembre 2025 alle 00:28

Allontanamento volontario, ritrovato Francesco Corda 

Si era allontanato volontariamente e con sé aveva portato abbondanti provviste, in vista di un’assenza prolungata.Non aveva avvisato nessuno, né familiari né amici, generando preoccupazione tra i suoi cari e nella comunità dorgalese. Dopo giorni di ricerche serrate, Francesco Corda, 64 anni, è stato ritrovato in buone condizioni di salute dai carabinieri di Dorgali. L’uomo si trovava in un’abitazione rurale in località Iloghe, nei pressi della diga di Pedra ’e Othoni.

La sua scomparsa era stata denunciata il 27 agosto dalla figlia ai carabinieri di Poltu Quatu. In realtà, le ricerche erano iniziate già dalla sera precedente. I primi tentativi di rintracciarlo nei luoghi abitualmente frequentati. La Prefettura di Nuoro ha attivato un ampio dispositivo interforze, coordinato dal comando provinciale dei carabinieri, con il supporto dei vigili del fuoco, della Questura di Nuoro, della Protezione civile, del Corpo forestale e dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna utilizzando elicotteri, droni, sommozzatori e due unità cinofile per la ricerca di persone scomparse, provenienti da Firenze. Il ritrovamento di ieri mattina ha messo fine a giorni di angoscia.

