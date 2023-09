«All’Oncologico attese infinite» 

Diversi mesi dopo la denuncia di Annalisa Mele, all’Oncologico le liste d’attesa per gli interventi di tumore alla mammella non sono state ridotte, «la situazione resta allarmante». Torna all’attacco la consigliera regionale dei Riformatori, medico, che avverte: «La politica sanitaria non può vivere navigando a vista. Le soluzioni che ho sollecitato a suo tempo sono state promesse ma mai attuate: si dice di sì e poi non si fa nulla o si rimanda. Magari lasciando più spazio a problemi politici o personali che nulla c’entrano con la salute dei pazienti».

Era aprile quando, «in seguito alle numerose segnalazioni ricevute», Mele aveva fatto un sopralluogo al Businco di Cagliari e verificato «la drammatica situazione del le donne che devono essere operate di tumore alla mammella, con tempi d’attesa di circa 70 giorni, oltre il doppio dei trenta previsti dal protocollo ministeriale». Ricorda la consigliera che «era emersa una importante riduzione del numero di ore di sala operatoria dedicate ai soli interventi di tumore al seno (da 72 ore a 36) e anche una grave carenza di organico di anestesisti e di infermieri, tanto che bastava si assentasse una sola di queste unità per dover annullare la seduta di sala operatoria».

Aveva discusso dei problemi sia con l’assessore alla Sanità che con la direttrice generale dell’Arnas Brotzu, a cui l’Oncologico fa capo, ed era stato presentato un progetto di abbattimento delle liste di attesa che avrebbe dovuto portare l’inserimento di professionisti e ridurre così, in pochi mesi, le liste d’attesa a circa 30 giorni. «Lo stato di attuazione del progetto a distanza di mesi? Al palo. E non si spiega per quale motivo sia stato autorizzato il ricorso alle prestazioni aggiuntive per molteplici specialità, e non per realizzare l’abbattimento delle liste d’attesa delle pazienti che devono essere operate di carcinoma alla mammella», prosegue Mele. «Le gravi carenze del personale del Businco sono rimaste tali, unitamente alle ulteriori sofferenze procurate alle pazienti. Chi può sta andando fuori regione, chi non ha la disponibilità vede aggravarsi la propria condizione di salute. Una situazione inaccettabile e vergognosa. Assistiamo a una gestione della politica sanitaria che non mette al di sopra di tutto la salute del cittadino ma è guidata da puro cinismo politico, da carriere e beghe personali. Ognuno si dovrà assumere le proprie responsabilità».

