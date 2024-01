“All’ombra dell’elefante” con Gianni Tanda 

Gianni Tanda per il suo esordio letterario, “All’ombra dell’elefante” (Abba edizioni) sceglie il tema ebraico e l’evolversi di forme identitarie altrimenti perse.

Caccia al tesoro nascosto

La trama è costruita intorno a un intreccio di vicende che si snodano a partire dalla cacciata degli ebrei da Cagliari nel 1492 sino agli anni odierni quando un mistero secolare troverà la sua soluzione. Cagliari, con il suo quartiere storico di Castello, rappresenta l'ambiente che accoglie i diversi salti temporali e lo scorrere degli atti salienti del romanzo. Ecco come vanno le cose: nel 1492, il mercante Marzoch Isbili rivela con certezza ai suoi amici l'imminente inasprimento delle libertà per gli ebrei che abitavano dentro le mura, qualora non avessero scelto la conversione cattolica. Un gruppo di intrepidi, guidati dal fabbro Samuel Natan, organizza un'impresa collettiva per nascondere la ricchezza ebrea occultata. Una coppa, o forse più, realizzata dalle mani di Samuel sarebbe stata la custode della mappa del prezioso celato. I posteri della famiglia di Samuel avrebbero assolto a questo infausto compito seguendo le tracce disseminate in città, superando avversità tra le epoche future. I colpi di scena sono incalzanti e si muovono nel tempo: la vecchia Sinagoga, un dipinto del pittore Giuseppe Deris, i discendenti della figlia di Natan, una giovane studentessa in architettura, Elena, due improbabili cercatori di tesori, Gisella e Gianni, omicidi e la bellezza dei vicoli tra le mura antiche di Cagliari. Nulla è lasciato in sospeso e ogni tassello del crime è incastrato con astuzia dallo scrittore sardo.

Gianni Tanda, avvocato cagliaritano, classe 1962, è un appassionato di letteratura. Per la sua prima fatica romanzata compie un lavoro in parte di fantasia o di ricordi narrati dalla sua famiglia e in forma sostanziale da ricostruzioni storiche. Attraverso la sua penna si legge uno spaccato di società sarda vissuta in tempi remoti. Il lettore ripercorre momenti avvincenti inserendosi in una sceneggiatura quasi cinematografica, senza restarne incastrato bensì immerso in un’avventura che merita la giusta conclusione. Storia raccontata a generazioni per consentire al passato di essere ancora presente.

