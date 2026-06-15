All’ombra della Serenissima  il Leone ruggisce ancora 

C’è un momento, nella storia di Venezia, in cui la maschera dell’equilibrio e della serenità si squarcia. È il 1617. La Congiura di Bedmar – il presunto complotto orchestrato dall’ambasciatore spagnolo Alfonso de la Cueva per rovesciare la Repubblica e consegnare l’Arsenale a Filippo III – è stata sventata. Ma la Serenissima non è un corpo mite: è un leone. E il leone, quando viene sfidato, non dimentica. Non perdona. Non si piega. Matteo Strukul lo sa bene.

Lo scrittore

Dopo aver conquistato lettori e critica con la saga sui Medici, lo scrittore padovano ha deciso di scavare nella propria terra, nel Veneto più oscuro e glorioso. Il risultato è un ciclo di romanzi che ha preso il via con “La congiura delle vipere” (2024) e prosegue ora con “La vendetta dei leoni di Venezia” (Newton Compton Editori), secondo atto di una trilogia il cui terzo volume è già in lavorazione.

La storia

Le vicende storiche nelle quali si incardina in romanzo rappresentano un continuo mutamento di equilibri: Il 1617 fu un anno di svolta per la Serenissima, sospesa tra la fine di una guerra e l’inizio di una minaccia invisibile. Da un lato, si conclude la Guerra di Gradisca, un conflitto logorante contro l’Arciducato d'Austria. La causa era la pirateria degli Uscocchi, che, protetti dagli Asburgo, razziavano i commerci veneziani nell'Adriatico. Dall’altro, proprio mentre la guerra finiva, nei palazzi della città prendeva forma la Congiura di Bedmar. L'ambasciatore spagnolo, appoggiato dal viceré di Napoli, progettava un colpo di Stato per rovesciare il governo veneziano. Il piano prevedeva un attacco coordinato via mare e l’azione di mercenari pronti a seminare il caos all’interno. La congiura sarebbe stata scoperta solo nel 1618, ma le sue trame si intrecciarono già durante quell'anno di crisi. Venezia si trovò così a dover combattere su più fronti: per domare i pirati, difendere la propria supremazia sull'Adriatico e, nell'ombra, salvare la propria indipendenza dalle mire delle potenze asburgiche. Se il primo capitolo costruiva l’intrigo, ne seminava i fili e introduceva i personaggi con la pazienza del romanziere ottocentesco, questo secondo episodio è tutto d’un fiato.

I protagonisti

«Venezia non perdona, non dimentica e non si piega. Il Leone ruggisce, e chi osa sfidarlo scopre che la sua ombra è lunga… e letale». Non è solo un incipit ad effetto. È la cifra morale del romanzo. La trama si dipana su due fronti, uno urbano e l’altro bellico, e Strukul li tiene insieme con maestria. Da un lato, le calli, i palazzi e i canali di Venezia, teatro di una spietata operazione di polizia politica. Dall’altro lato, l’Adriatico e la guerra di Gradisca, con l’assedio di Segna, covo dei pirati Uscocchi. Qui il Leone non si accontenta di una pace diplomatica con l’Arciduca d’Austria: vuole la distruzione totale dei corsari. Il ritmo è serrato. Strukul alterna capitoli brevi – molti dei quali si chiudono su un colpo di scena a sequenze d’azione più lunghe, dove la lama delle spade incontra il sibilo del veleno. E il veleno, in questo romanzo, è un vero e proprio personaggio. C’è il veleno che uccide lentamente, quello che deforma il volto, quello che si mescola ai profumi di Rea, la giovane profumiera. C’è il veleno come metafora della vendetta: qualcosa che si inocula, che cova. L’autore ha sempre avuto un dono raro: crea personaggi appassionanti. Li incolla alla storia, li ferisce, li fa amare e tradire, e poi li lascia camminare da soli. El Caìgo, lo Spettro di Venezia, è il cuore pulsante del romanzo. Un antieroe della storia, nebbia e caligine inafferrabile. Non sappiamo quasi nulla del suo passato, e forse è meglio così. È un’ombra che uccide con la spada e con il veleno, una sorta di giustiziere laico che agisce nell’interesse della Serenissima ma che sembra obbedire a un codice tutto interiore. La sua lealtà a Venezia è assoluta, quasi mistica. Eppure, Strukul lo rende umano attraverso il rapporto con Chiara Varotari, la pittrice sorella del Padovanino. È un amore timido, fatto di sguardi e lettere, che non viene mai consumato del tutto. Ed è proprio questa sospensione a renderlo struggente. Ma è l’Invelenada la vera sorpresa. Antagonista del primo volume, scampata per miracolo alla morte, torna con un piano che è l’esatto contrario della forza bruta. Non può affrontare El Caìgo con le armi, così sceglie il veleno. Un veleno che colpisce i sentimenti, gli affetti, le debolezze. La sua vendetta è psicologica, subdola, femminile nel senso più alto e temibile del termine. E poi c’è il Mangia-Cuori, capo degli Uscocchi. Un pirata crudele, votato al sacrificio, che preferisce vedere i suoi uomini morire uno a uno piuttosto che cedere al Leone. È il nemico assoluto, eppure c’è in lui una dignità tragica che lo rende memorabile.

Ciao, turisti

“La vendetta dei leoni” è macchina narrativa perfetta per tenere il lettore incollato alla storia: capitoli che si chiudono sul colpo di scena, personaggi che attraversano la storia come comete, amori ostacolati, cattivi affascinanti, giustizieri solitari. Venezia non è uno sfondo. È un organismo vivente, che respira e uccide, che ama e tradisce. È la vera protagonista, il Leone del titolo. E il romanzo le rende giustizia: non la Venezia dei turisti, ma quella degli inquisitori, dei pirati, delle spie e dei giustizieri solitari.

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