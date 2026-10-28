All’Olimpico l’ingresso in campo “al buio” 

Roma città eterna. Ed è eternamente congestionata dal traffico e dai turisti, anche nella bassa stagione come a fine ottobre. Inutile dirlo, ma la rappresentanza più nutrita è quella giapponese, sempre educata, ordinata e molto flemmatica... pure troppo. Chi invece si sta “adeguando” al tipico spirito passionale italiano per il calcio è Chigusa (tradotto “mille fiori” e infatti lei si fa chiamare Fiorella!) Kuraishi, corrispondente per un quotidiano sportivo giapponese, spesso presente, anche alla Domus, da quando Yuki Sugawara è sbarcato in Sardegna. Alla notizia della sua prima da titolare, la collega ha sfoderato un’esultanza poco “made in Japan”.

Chi invece ha sudato freddo è la famiglia Piras di Sinnai, a cui per qualche lunghissimo minuto era stato negato l’ingresso allo stadio. Essendo “vip” però, sono riusciti ad accomodarsi nei posti assegnati. All’Olimpico presente anche Mattia Felici che sta effettuando il percorso di riabilitazione al ginocchio a Roma, a due passi da casa.

Se l’ingresso dei giocatori giallorossi è accompagnato da musica, luci e fumi spettacolari, quello dei rossoblù è stato lasciato al buio, con il rischio che qualcuno si perdesse nell’immenso impianto capitolino. Invece il Cagliari, pur nella sconfitta e dopo le battute d’arresto con Monza e Bologna, si è ritrovato. E c’è chi dovrà ritrovare la voce come Pisacane, uscito sfinito dal campo come se avesse giocato lui e presentatosi afono in conferenza stampa.

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