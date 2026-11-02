All’Olimpico il tramezzino scaduto 

Il dolcetto no, ma sicuramente lo scherzetto ancora una volta lo ha fatto la Lazio al Cagliari. Ventitreesima partita consecutiva in cui i rossoblù non riescono a battere i biancocelesti.

La trasferta nel giorno di “Ognissanti” era iniziata male per centinaia di tifosi al seguito della squadra. Per chi doveva prendere il primo volo, il primo scherzetto: pronti per la partenza, si è reso necessario il cambio di aeromobile per una spia che non si spegneva. Solo un’ora di ritardo. Due ore e mezzo per quello successivo, ma giusto in tempo per vedere la partita dell’Olimpico. Tra i commentatori Fabio Liverani, un passato sorridente più alla Lazio che al Cagliari, dove da allenatore aveva visto le streghe.

In sala stampa, chi non vede fantasmi nonostante le quattro sconfitte consecutive è Pisacane: nessuna polemica per l’errore arbitrale, meglio concentrarsi sul buono visto in campo. Chi non si è visto sul terreno di gioco è stato Mina, comunque sorridente nel prepartita con il giovane Trepy: la sfida “a palleggi” l’ha vinta il colombiano.

Per finire, il lunch box in tribuna stampa: il dolcetto era rappresentato da una buona crostatina artigianale, lo scherzetto, invece, era un tramezzino scaduto il mese scorso.

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