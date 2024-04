All’Olbia volano gli stracci 

Olbia. All’indomani dello 0-5 subito nel recupero col Rimini, per provare a salvare la Serie C a 4 giornate dalla fine l’Olbia esonera Marco Gaburro e affida la squadra a Oberdan Biagioni, promosso dalla Primavera e già tecnico dei bianchi in D dal 2013 al 2016. Intanto però tra nuova e vecchia proprietà volano gli stracci, con la società che in un comunicato annuncia la verifica dei conti societari per far luce su presunte «anomalie amministrative» e tira in ballo l’ex presidente Alessandro Marino.

Resa dei conti

Una revisione di conti che somiglia a un regolamento di conti, se è vero che dall’ingresso della SwissPro nell’Olbia al 70 per cento, a novembre, i rapporti tra gli svizzeri e Marino hanno iniziato a incrinarsi, fino alle dimissioni di quest’ultimo (non ancora motivate) il 17 marzo. E che sabato, dopo la conferenza stampa in cui Guido Surace si è presentato come neo presidente, spiegando che Marino continuava a collaborare con loro, proprio Marino lo ha smentito poco dopo spiegando di essere ormai un semplice socio di minoranza. Per preservare la serenità della squadra, in procinto di partire per Rimini e giocarsi la chance - miseramente fallita - di rientrare in corsa almeno per i playout, Surace ha deciso di non ribattere. Fino a ieri. Quando ha fatto passare in secondo piano la mossa disperata del cambio in panchina, con Gaburro condannato da un trend peggiore del predecessore Leandro Greco e i bianchi inchiodati all’ultimo posto con 25 punti e 10 di gap dal quintultimo, dunque a oggi retrocessi (e domenica sarà trasferta in casa del Perugia).

La società

L’attacco all’ex presidente, che al momento preferisce non commentare, è pesante. Spicca il passaggio in cui gli svizzeri scrivono che «il cda ha ritenuto di sostituire il signor Alessandro Marino anche a causa di alcune anomalie amministrative emerse in tempi recenti». E dopo le dimissioni dell’ex patron, «arrivate il giorno prima delle scadenze dei pagamenti che l’Olbia Calcio deve eseguire anche nel rispetto delle regole della Figc», la società ha «iniziato una verifica della gestione amministrativa e rinvenuto altri casi come quelli già emersi prima delle dimissioni: la contabilità appare incompleta e sono emerse situazioni incerte ai fini di alcuni (specifici) settori della vita sociale. Ovviamente il signor Marino ci dovrà qualche spiegazione». Poi, l’avvertimento: «Uno studio legale e una società di revisione specializzata stanno conducendo un’ispezione completa degli affari del club. Dopo le verifiche, e dopo aver compreso se ci siano responsabilità e a chi vadano ricondotte, renderemo noti i passi ulteriori che si renderanno opportuni e necessari, inclusi il coinvolgimento di autorità federali o giudiziarie».

Il futuro

Infine, il messaggio: «Abbiamo un futuro importante davanti a noi, che comprende anche la realizzazione del nuovo stadio». E «restiamo impegnati a costruire una solida base, perché solo chi mette i soldi ci crede: gli altri, magari avendone semmai incassati, dovranno spiegare qualcosa». In attesa della replica di Marino, Biagioni ha raggiunto la squadra oltre Tirreno: per l’Olbia sarà un finale di stagione incandescente.

