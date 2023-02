All’Olbia non basta Ragatzu 

Olbia (3-4-3) : Sposito; Brignani, Bellodi, Emerson; Arboleda, Dessena (42’ st Incerti), Biancu, Sperotto (42’ st Travaglini); Contini (15’ st La Rosa), Nanni (15’ st Corti), Ragatzu (30’ st Sueva). In panchina Van der Want, Babbi, Zanchetta, Boganini, Fabbri. Allenatore Occhiuzzi.

Ancona 1

Olbia 1

Ancona (4-3-3) : Perrucchini; Mezzoni, Mondonico, Camigliano, Brogni (24’ st Martina); Simonetti, Gatto (24’ st Paolucci), Basso (15’ st Prezioso); Petrella (15’ st Spagnoli), Melchiorri, Moretti (37’ st Lombardi). In panchina Vitali, Perri, Pecci, Barbabà, Mattioli, Fantoni. Allenatore Colavitto.

Olbia (3-4-3) : Sposito; Brignani, Bellodi, Emerson; Arboleda, Dessena (42’ st Incerti), Biancu, Sperotto (42’ st Travaglini); Contini (15’ st La Rosa), Nanni (15’ st Corti), Ragatzu (30’ st Sueva). In panchina Van der Want, Babbi, Zanchetta, Boganini, Fabbri. Allenatore Occhiuzzi.

Arbitro : Di Francesco di Ostia.

Reti : nel primo tempo, 41’ Ragatzu; nella ripresa, 39’ Simonetti.

Note : ammoniti Simonetti (A), Brignani, Corti e Arboleda (O). Recupero 3’ pt-3’ st.

Un punto e tanta rabbia per una vittoria sfumata sui titoli di coda: è quanto rimedia l’Olbia ad Ancona. Sul campo della quarta forza del torneo, la squadra di Roberto Occhiuzzi impatta sull’1-1 dopo aver trovato il vantaggio con Ragatzu prima dell’intervallo, accarezzando il sogno del successo fino al gol di Simonetti, arrivato al 39’ del secondo tempo su spunto dell’ex Cagliari Melchiorri. Non il massimo per i bianchi, giunti al “Del Conero” – sbancato l’anno scorso ai playoff – a caccia di punti pesanti in ottica salvezza, e costretti invece ad accontentarsi dell’ennesimo punticino. In una gara dominata. L’Ancona si fa vedere in avvio con Melchiorri, che di testa manda fuori dagli sviluppi di una punizione.

Il gol

Poi, è solo Olbia, che ci prova con Contini, sul quale Perrucchini si salva come può (20’), e Nanni, a fil di palo su invito di Arboleda (28’).

Fino a centrare il bersaglio, al 41’, con un gol-capolavoro di Daniele Ragatzu in rovesciata, da angolo di Emerson.

La ripresa

Nella ripresa, i padroni di casa ci riprovano con Melchiorri, ma Sposito non ha problemi (10’). I marchigiani non riescono a fare breccia attraverso le fitte maglie della difesa gallurese: a ben vedere, l’unico pericolo Sposito lo corre al 32’ su una deviazione di Bellodi. Intanto, Ragatzu lascia il posto a Sueva. E – sarà un caso – l’Ancona prende coraggio, e al 39’, su iniziativa e assist di Melchiorri, Simonetti indovina l’incornata dell’1-1. Dorici vicini al 2-1 con Paolucci, ma Sposito para. Domenica al “Nespoli” con la Torres sarà un derby da brividi.

