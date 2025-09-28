all’olbia non basta il vantaggio di ragatzu, la nocerina nei minuti finali rimonta e vince 

Nocerina 2

Olbia 1

Nocerina (4-3-3) : Wodzicki; Russo (1’ st De Crescenzo), Tazza, Guifo Bogne, Maggiore (1’ st Lupi); Morrone (22’ st Rosso), Bezzon (1’ st Aliperta), Vacca; Opoola, Diop, Giannone (1’ st Kernezo). In panchina Sorrentino, Troest, Morales, Konate. Allenatore Garofalo (Fabiano squalificato).

Olbia (3-5-2) : S. Perrone; Putzu, Buschiazzo, Modesti (34’ st Bobocea); Moretti (25’ st Islam), Lobrano (18’ st Saggia), Maspero, Biancu (43’ st Mameli), Petrone; Deiana Testoni (31’ st Furtado), Ragatzu. In panchina Viscovo, Cubeddu, M. Perrone. Allenatore Favarin.

Arbitro : Ammannati di Firenze.

Reti : pt 28’ Ragatzu; st 40’ e 49’ Opoola.

Note : ammoniti l’allenatore della Nocerina Garofalo, De Crescenzo (N), Maspero, Buschiazzo, Modesti (O). Recupero: 1’ pt-5’ st. Spettatori 3500.

Nocera inferiore. La trasferta sul campo della Nocerina costa all’Olbia la prima sconfitta in campionato. In vantaggio con Ragatzu, la squadra di Favarin si fa riacciuffare e superare nel finale da Opoola, autore della doppietta che vale ai campani la vittoria nella quinta giornata di Serie D e il primo successo casalingo.

Nocerina pericolosa con Morrone e Diop, ma al primo tiro in porta passa l’Olbia col capitano da una ripartenza di Lobrano (28’). I rossoneri accusano il colpo, e solo nella ripresa, rivoluzionato l’undici con i cambi, riescono a reagire: sfiorato al 21’ il pareggio con Opoola, non sbagliano al 40’ proprio con l’attaccante nigeriano, che allo scadere dei 5’ di recupero sigla il 2-1 e completa l’opera.

«La Nocerina è una squadra forte, sapevamo che avrebbe fatto di tutto per vincere: noi non eravamo brillanti, tre gare in sette giorni con la preparazione partita in ritardo si pagano, ma i ragazzi hanno dato tutto», dice Pecchi, club manager dell’Olbia, intervenuto al termine al posto di Favarin. «C’è rammarico per aver perso negli ultimi secondi, loro hanno spinto al massimo e noi ci siamo difesi come abbiamo potuto. Ma siamo convinti di quanto potremo fare in questo campionato».

