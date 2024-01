All’Olbia e Greco serve Ragatzu 

Olbia. Leandro Greco non sente scricchiolare la panchina. «Quando ho iniziato il percorso all’Olbia pensavo agli obiettivi, non all’esonero, né ci penso ora che ho il sostengo della squadra», ha spiegato ieri l’allenatore dei bianchi prima di presentare la gara con la Vis Pesaro, in programma oggi al “Nespoli” (ore 16,15) per la 2ª giornata di ritorno di Serie C.

Uno scontro diretto in cui i galluresi, reduci da quattro sconfitte consecutive, si giocano un pezzo concreto di salvezza. E la possibilità di operare l’aggancio in classifica ai danni dei marchigiani, quartultimi con 20 punti. «È una partita importante, andremo a caccia della scintilla per rialzare la testa: la squadra è consapevole della situazione e si sente responsabile verso la maglia che indossa e i tifosi», ha aggiunto Greco, che non potrà disporre degli infortunati Cavuoti, Fabbri e Mameli ma confida nella ritorno in forma di Schiavone. «Potrebbe anche partire dall’inizio: è un’opzione, come lo è tornare alla difesa a quattro o rimanere a tre».

Allo stesso modo, il tecnico romano confida nel miglior giocatore dell’Olbia. «Ragatzu sa che da lui ci aspettiamo tanto», dice dell’ex Cagliari, che non segna dal 2 novembre e dalla gara col Pineto, ultima vittoria dell’Olbia. Intanto, la Vis Pesaro si è rinforzata con l’ex Inter Obi e Nicastro in attacco. Mentre in Gallura di Sau, che ha giocato ieri 10’ in Sudtirol-Feralpisalò (società con cui è tesserato), neppure l’ombra. «È un giocatore importante: ci sta che abbia tante richieste, ma noi abbiamo le idee chiare», conclude Greco.

La formazione

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Dessena, Schiavone, Biancu; Contini, Nanni, Ragatzu.

