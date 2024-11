All’Olbia è caos: vicini all’addio cinque giocatori 

Olbia. Santi, Anelli, Costanzo e De Grazia ma anche e soprattutto capitan La Rosa: potrebbero essere loro i primi a lasciare l’Olbia alla riapertura del mercato tra due settimane. Se non prima.

Ieri sono stati convocati in sede dal presidente Guido Surace, che d’accordo col socio Benno Raeber avrebbe presentato loro il foglio di via «per scarso rendimento». Sempre che dietro la clamorosa decisione di avviare la rivoluzione anticipata della rosa non ci siano eventuali provvedimenti in arrivo (leggi squalifiche) da parte della Procura federale, che indaga per presunti atti di razzismo e intimidazioni all’interno dello spogliatoio dei bianchi.

Intanto Surace avrebbe comunicato a La Rosa e agli altri quattro che non rientrano più nei piani nel club e l’avrebbe fatto alla presenza del nuovo allenatore Zé Maria, arrivato mercoledì al posto del dimissionario Lucas Gatti (già sostituto di Marco Amelia). Niente di strano: domenica, al termine della sfida tra ultime della classe con la Costa Orientale Sarda, rimontata sull’1-1 al “Nespoli”, il tecnico brasiliano ha svelato di avere ottenuto dalla proprietà turco-svizzera «carta bianca» e per questo deve aver iniziato a muoversi per liberare le caselle in vista del 2 dicembre.

Al momento l’Olbia vanta 30 giocatori in rosa, con un monte ingaggi che si aggirerebbe intorno al milione e 200mila euro, ed è penultima con 7 punti dopo le prime 12 giornate del campionato di Serie D: intervenire sulla squadra è doveroso. Che però alla porta stia accompagnando il capitano, olbiese doc, e Costanzo e De Grazia, tra i migliori visti in campo finora e autori di 4 degli 11 gol segnati dai galluresi, ha dell’incredibile. Ma non è finita qui: ai titoli di coda ci sarebbe anche l’avventura sulla panchina dell’Under 19 di Mario Isoni. L’ex portiere, che quest’anno ha guidato la prima squadra tra l’esonero di Amelia e l’arrivo di Gatti, era tornato all’Olbia grazie a Ninni Corda. Lecito ipotizzare che il prossimo a essere tagliato possa essere il dirigente nuorese, senza il quale SwissPro non sarebbe riuscita a costruire la squadra quest’anno.

