Alloggio pubblico per 2 studenti su 100 

Pochi e cari. Gli alloggi continuano a mettere in difficoltà gli studenti, che dopo la pausa estiva stanno ripopolando la città in vista del nuovo anno accademico. In questi giorni, in tutta Italia, è riesplosa la protesta degli universitari per caro affitti, caro vita e idonei non beneficiari delle borse di studio. Una situazione che anche a Cagliari pesa sui giovani, come dimostrano i dati del sondaggio svolto dall’associazione studentesca Unicaralis.

Effetto turismo

Su un campione di 200 studenti, il 72% è fuori sede e solo quattro partecipanti al sondaggio affermano di alloggiare in una residenza pubblica. Residenze pubbliche di cui, a oggi, solo due risultano essere attive nel capoluogo: la casa dello studente di Via Businco, che ospita 157 studenti, e il nuovo Campus di viale La Plaia, che per il momento accoglierà 245 studenti. Gli universitari, dunque, si riversano nelle strutture private, presenti in numero sempre più scarso. Il 35,9% degli studenti afferma di aver avuto difficoltà a trovare un alloggio: «Le stanze reperibili sono sempre meno, perché sempre più persone le destinano a scopi turistici», afferma Matteo Pisu di Unicaralis. Un problema che porta gli studenti, molto spesso, ad accontentarsi di alloggi non adatti alle proprie esigenze: il 39% si dichiara insoddisfatto dello spazio in cui vive e vorrebbe cambiare abitazione. Ma per i più fortunati che riescono a reperire una stanza, i disagi non finiscono qui. Caro affitti e caro vita gravano pesantemente sulle tasche degli universitari: a Cagliari la locazione media di una stanza si aggira tra i 350 ed i 400 euro, a cui si aggiungono 50 euro medi di bollette.

Il caro affitti

Già dal 2022 l’Ersu era intervenuta aumentando il contributo al fitto casa fino a un massimo di 2500 euro annui proprio in vista del rincaro degli affitti. Tuttavia ad oggi più della metà degli studenti intervistati sostiene di non riuscire a sopperire alle spese, mentre un terzo afferma di dover lavorare saltuariamente o stagionalmente per aumentare il proprio budget. «Ci siamo rivolti al sindaco Truzzu con una lettera formale chiedendo di intervenire sulla situazione e di istituire un tavolo istituzionale per ragionare insieme sulla tematica, rispetto alla quale, per ora, si è mostrato solo tanto menefreghismo», continuano i rappresentanti dell’associazione. «Tuttavia dal 4 settembre, data in cui abbiamo inoltrato la richiesta, non ci è pervenuta alcuna risposta».

RIPRODUZIONE RISERVATA