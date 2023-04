Alloggio inagibile: via allo sgombero 

Inagibile e con un solaio dissestato a rischio crollo, è in pericolo l’incolumità dell’inquilino. Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha ordinato lo sgombero di un appartamento al piano terra di una palazzina a tre piani, in via Trieste, dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa che presenta infiltrazioni ed evidenti lesioni murarie sull’intera facciata.

L’ultimo sopralluogo dei vigili del fuoco ha fatto rilevare il distacco di porzioni di pignatte e travetti dal tetto. La verifica ha consentito di accertare lo stato di estrema pericolosità della copertura, in particolare nella parte posta in corrispondenza della cucina. Ritenuta la necessità urgente di una valutazione statica del solaio da parte di un tecnico abilitato, l’appartamento è stato dichiarato inagibile.

Dopo una diffida verbale, rivolta all’inquilino, a non soggiornare nella cucina fino alla messa in sicurezza, il primo cittadino è stato costretto ad emanare l’ordinanza di divieto di utilizzo dei locali fino all’ottenimento di un certificato di agibilità.

Inoltre il provvedimento obbliga l’Area a intervenire per un ripristino immediato delle condizioni di sicurezza, salubrità e conformità.