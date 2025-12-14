Alloggio in fiamme, paura in viale Diaz 

Un appartamento nei piani alti di una palazzina di viale Diaz è rimasto seriamente danneggiato da un incendio divampato ieri sera per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Vigili del fuoco.

L’allarme è stato lanciato verso le 19.30, quando nella centrale operativa è arrivata la richiesta di intervento per le fiamme e il fumo nero che si levavano alte dalle finestre dell’abitazione. Sul posto sono intervenute un’autobotte, l’autoscala e una serie di mezzi a supporto. I Vigili del fuoco hanno raggiunto rapidamente le finestre dell’appartamento, iniziando così a domare le fiamme con potenti getti d’acqua.

Solo dopo, quando il fuoco era spento e la temperatura lo ha reso possibile, sono entrati con i respiratori per capire l’entità dei danni e cercare di risalire alle cause del rogo. Impossibile al momento capire cosa abbia generato l’incendio.

