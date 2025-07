Alloggio di Area abitato da una colonia di piccioni 

È da oltre dieci anni che Area non lo sottopone a manutenzioni e così, invece di avere inquilini che pagano l'affitto, l'alloggio è diventato la casa dei piccioni con vista dal quarto piano su mezza città. È davvero indecorosa la condizione igienica di uno degli appartamenti al quarto piano di una palazzina popolare di via Dante angolo con via Sanzio: oltre 10 anni fa era stato lasciato dai precedenti inquilini e nel frattempo l'Azienda regionale edilizia abitativa non è mai riuscita a intervenire per sistemare soprattutto gli infissi: le finestre sono rimaste aperte. «È successo quindi - racconta un inquilina del palazzo, Barbara Medda - che in tutto questo tempo nell'alloggio non si è mai fatto vivo nessuno ma nel frattempo la casa è invasa dai piccioni che l'hanno trasformato in un mega nido». I residenti sono disperati: «Dalle finestre del quarto piano finiscono nei nostri giardini e terrazzini il guano e le uova dei piccioni - afferma Stefano Ziranu - inconcepibile aver lasciato un appartamento in queste condizioni sanitarie aberranti». L'alloggio fa parte di un pacchetto di appartamenti che con una recente delibera di Area di alcuni mesi fa verrà concesso nelle condizioni attuali agli inquilini che sono disposti a chiudere un occhio e a eseguire gli interventi minimi di sostituzione degli infissi e operazioni di pulizia. L’auspicio dei residenti è che qualche inquilino volenteroso (oltre che Area) si faccia avanti al più presto. (a. s.)

