Alloggio abusivo messo sotto sequestro 

Liberato dopo anni di segnalazioni un locale occupato abusivamente in un complesso residenziale comunale. Ci viveva una coppia che avrebbe appunto trasformato la cantina e altre pertinenze in unità abitativa abusiva. Le sollecitazioni rivolte al Comune non avevano trovato un’immediata soluzione, si legge in una nota dei carabinieri, e la vicenda è stata portata dalla stessa amministrazione all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Giuseppe Castaldo. Da aprile 2025 la situazione era monitorata dai carabinieri della stazione di Sant’Antioco che, oltre l’occupazione abusiva avevano anche accertato che all’interno dei locali si stava sviluppando un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Da cui l’arresto della coppia. Ora l’autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo dei beni che due giorni fa è stato eseguito.

RIPRODUZIONE RISERVATA