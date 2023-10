Alloggi, una fame disperata  

«Attualmente ci sono oltre 300 famiglie in lista d’attesa per un alloggio, questo è un problema che non può più essere ignorato», tuona il consigliere comunale di Forza Italia, Angelo Arcadu: «L’atteggiamento dell’amministrazione comunale è deludente e irresponsabile». A Nuoro è sempre più emergenza abitativa. Dal Comune, però, respingono le accuse di “immobilismo”. «Ci sono buone notizie perché Area ha i finanziamenti per la riqualificazione di 25-26 alloggi», dice l’assessora alle Politiche sociali, Fausta Moroni. L’assessore regionale ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, puntualizza: «Di recente la Giunta ha approvato un finanziamento da 1 milione e 300 mila euro per la manutenzione di immobili Area proprio a Nuoro».

Attesa infinita

La caccia all’alloggio prosegue, senza soste, e alimenta polemiche e discussioni. Il tema dell’emergenza abitativa nel capoluogo barbaricino resta centrale, sebbene pure nell’ultimo Consiglio comunale sia stato solo sfiorato. Era presente nell’ordine del giorno ma è stato soppiantato dalle polemiche tra sindaco ed ex alleati, dunque non affrontato in Aula. «Il problema va preso con responsabilità e va risolto dandogli un indirizzo ben chiaro, attraverso un approccio strategico per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a soluzioni abitative adeguate», sentenzia Angelo Arcadu: «Occorre creare tavoli tecnici in collaborazione con l'assessorato dei Lavori pubblici e l'Azienda per l’emergenza abitativa, quindi un modo responsabile e sostenibile per affrontare l'emergenza abitativa senza oneri eccessivi per il Comune».

L’ente

Nel municipio di via Dante il problema è cosa nota. Le assessore al Patrimonio e alle Politiche sociali, Rachele Piras e Fausta Moroni vanno a caccia di soluzioni per risolvere un problema decennale. «Il dialogo con Area è continuo, in modo da mettere insieme le nostre risorse con le loro - precisa Fausta Moroni -. Se da una parte, però, Area ha ricevuto i finanziamenti per sistemare diversi alloggi inagibili dall’altra è in difficoltà dal punto di vista del personale. Quindi, stiamo trovando una soluzione per fare in modo che il Comune possa supportare Area. Insomma, non possiamo certo essere accusati di immobilismo: il Comune sta mettendo in campo tutte le forze possibili, ogni settore sta facendo la sua parte». Paola Deserra, segretaria Sunia Cgil Nuoro-Ogliastra, afferma: «Mi auguro che le questioni abitative ritornino al centro della politica. Bisogna prendersi la briga di aggiustare gli immobili che già esistono, senza pensare a nuove costruzioni. L’accordo locale andrebbe modificato, per far entrare in gioco pure i privati. Entro l’anno discuterò il tema in Comune». L’assessore Pierluigi Saiu conclude: «Con l’approvazione del “collegato” la Giunta regionale ha liberato nuove risorse per un programma di riqualificazione e realizzazione di nuovi alloggi. La Regione finanzia, ma l’assegnazione resta in capo al Comune».

