Alloggi sociali per i disabili, riparte il progetto 

Avrebbe dovuto ospitare la Casa dell’anziano. Poi è diventata la sede di alcune associazioni. Infine, nell’autunno 2023, è stato annunciato il progetto, da 466 mila euro, per trasformarla in alloggi per persone parzialmente autosufficienti da accompagnare in un percorso di autonomia. Ma il restauro della palazzina in viale Vienna non ha fatto passi avanti.

Intanto, le associazioni hanno dovuto cercare in fretta un’altra sede, come “Peter Pan” che aiuta le persone autistiche, o ne hanno trovata una con l’aiuto del Comune, come la Scuola Civica di Musica: «I lavori su viale Vienna erano finanziati con fondi Pnrr che stavamo ottenendo con il Plus comune capofila Selargius», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni; purtroppo «questo finanziamento è stato revocato ma tramite la Regione è stato rifinanziato». Finalmente, conclude Meloni, «abbiamo la disponibilità delle somme dalla fine di dicembre 2024. A questo punto è stato fatto un nuovo impegno di spesa e prevediamo l’inizio dei lavori fra qualche settimana». La struttura oggi mostra i segni del tempo, ma ha diverse camere, c’è pure una cappella, mai consacrata, e un bel giardino. «Il progetto di inclusione sociale si realizzerà a breve», dice la sindaca Paola Secci, «i lavori sono già stati affidati e stiamo aspettando solo l'inizio del cantiere».

