Alloggi pubblici: solo 350 posti per chi è fuorisede 

Sono solo due le case dello studente in funzione in città. L’Ersu mette a disposizione degli universitari fuori sede il nuovo campus Emilio Lussu, di viale La Plaia, e l’edificio di via Businco. In totale 347 posti letto (240 in viale La Plaia, 107 in via Businco), troppo pochi per soddisfare le esigenze abitative di 13.000 studenti. «Via Biasi aprirà tra gennaio e febbraio del prossimo anno», afferma Raffaele Sundas, direttore generale dell’Ersu. «La casa di via Trentino è chiusa perché sono appena iniziati i lavori di recupero e gli studenti sono stati trasferiti nel campus Emilio Lussu». Stesso film per via Biasi, l’edificio è ancora ingabbiato dalle impalcature. Il direttore generale fissa la tabella di marcia. «Se non ci saranno imprevisti, tutte le case dello studente saranno operative entro il 2024». Discorso a parte per l’ex albergo Moderno di via Roma che dovrebbe diventare la nuova sede dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario al posto del corso Vittorio Emanuele. Le idee ci sono ma non i soldi che la Regione dovrebbe stanziare per la sua trasformazione.

Per placare la sete di abitazioni sarebbe necessaria una visione più ampia. In città sono decine le strutture del patrimonio regionale che potrebbero essere riconvertite in alloggi per gli studenti.

