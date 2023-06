Alloggi pronti ma non consegnati: «Faremo presto» 

La determina dirigenziale che assegna in via definita i nuovissimi 36 alloggi di edilizia popolare di via Flumentepido è dello scorso maggio. Da allora le famiglie destinatarie aspettano di poter entrare nelle loro case e chiedono rassicurazioni al Comune sui tempi. «A breve», si parla entro agosto, «entreranno tutti in possesso dell’abitazione», dice l’assessora Gabriella Deidda. «Consegnerremo le abitazioni solo quando queste saranno perfettamente ultimate. In questi giorni, per esempio, ci stanno già consegnando le certificazioni sugli impianti». non solo. «È stata già eseguita la prova di carico e ora attendiamo il certificato ufficiale in modo tale da provvedere alla consegna che speriamo di farlo in un tempo breve in quanto gli uffici saranno impegnati anche per un nuovo bando assegnazioni alloggi a canone concordato», spiega l’assessora. E a chi domanda perché in via Flumentepido non siano ancora montati i citofoni, l’assessora risponde che «questa è una precisa scelta dell’amministrazione. Vogliamo evitare che vengano vandalizzati, per questo motivo verranno montati insieme alla consegna delle chiavi alle famiglie». Sulla vicenda di via Flumentepido, Anna Puddu ha depositato un’interrogazione in Consiglio. ( ma. mad. )

