Alloggi popolari, via ai lavori 

L’inizio dei lavori negli alloggi popolari in via Aldo Moro si avvicina. Il Comune di Villacidro ha individuato qualche giorno fa, tramite appalto pubblico, la ditta che si occuperà di rendere di nuovo fruibili gli appartamenti. «Il progetto di ristrutturazione e riqualificazione fa parte delle opere finanziate dal Pnrr – precisa il sindaco Federico Sollai – i lavori cominceranno entro giugno e il collaudo degli appartamenti dovrà essere concluso entro il 2025, come da cronoprogramma. La ristrutturazione, che prevede anche l’efficientamento energetico con impianti a energia rinnovabile, restituirà 10 nuovi appartamenti, bivani da 45 metri quadri l’uno, per rispondere alle esigenze abitative di chi è in attesa di un alloggio».

Le opere

I lavori di riqualificazione costeranno 741.581 euro e saranno eseguiti da un’impresa edile di Domusnovas. Il progetto esecutivo è stato approvato lo scorso 16 dicembre per un importo di 1.175.000 euro, mentre la base d’asta dei lavori appaltati partiva da 843.000 euro. Attualmente, negli alloggi di via Aldo Moro risiedono due famiglia. «Prima dell’inizio dei lavori, gli inquilini verranno temporaneamente trasferiti in alloggi Area, in attesa della riconsegna degli appartamenti», dice il sindaco. Delle due palazzine, una a due piani e una a tre, sono occupati l'appartamento al primo piano della struttura che dà sulla Aldo Moro e il secondo piano dell'altra sulla via Rio Fluminera, mentre i restanti appartamenti ora disabitati sono inagibili, con cumuli di macerie e altri ingombri nelle stanze. Costruite nella seconda metà degli anni Cinquanta, le due palazzine fra la via Aldo Moro e la via Rio Fluminera appartenevano da principio all’ente regionale che le ha poi cedute al Comune. Negli anni, gli spazi esterni si sono ridotti per via di costruzioni irregolari realizzate dai residenti, fra cui ricoveri attrezzi o ripari per animali e anche gli interni presentano modifiche abusive. «Verrà riqualificato l’interno degli appartamenti, ma anche il giardino e le aree esterne, dove sarà creato uno spazio verde con panchine», precisa il sindaco.

I dettagli

Fra i lavori da compiere, anche la coibentazione e la tinteggiatura dei muri esterni, il rifacimento di tutti gli impianti (idrico, fognario, elettrico e termico) e la rimozione dei manufatti esterni che hanno rivelato la presenza di amianto. «L’intervento si inquadra fra i punti principali del nostro programma elettorale, ovvero quello di aumentare il patrimonio abitativo in favore delle famiglie e delle giovani coppie che non possono permettersi di acquistare o realizzare una casa – conclude Sollai - oltre che contribuire al miglioramento urbano grazie a una riqualificazione in linea con la sostenibilità ambientale».