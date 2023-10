Alloggi popolari, ultimatum per regolarizzare le posizioni 

Alloggi occupati senza titolo e canoni in arretrato. Sono alcune delle criticità emerse da una prima ricognizione in diverse case popolari di via della Musica.

Tre complessi di Edilizia residenziale pubblica sui quali il Comune - alla luce dei primi dati rilevati - ha attivato una verifica invitando i residenti a presentare l’istanza di regolarizzazione del rapporto di concessione d’uso al fine di ottenere un titolo valido per l'utilizzo dell’alloggio. Con tanto di gruppo intersettoriale Erp - con i dirigenti di diversi assessorati - che si occuperà dell’operazione riordino nei tre palazzi popolari di via della Musica.

Sotto la lente d’ingrandimento il requisito del titolo di assegnazione degli alloggi e la legittimità delle occupazioni in primis, con un primo dato rilevato: la presenza di 109 persone nell’annualità in corso a fronte delle 132 dell’ultima rilevazione nel 2015. Nei giorni scorsi l’amministrazione ha diramato un avviso pubblico indirizzato ai cittadini interessati per l’attivazione del procedimento di regolarizzazione del rapporto di concessione degli alloggi, che presuppone, fra i requisiti, «la permanenza almeno dal 31 dicembre 2020, nonché il recupero da parte dell’ente di tutti i canoni arretrati dalla data dell’occupazione se abusiva o comunque per l’ultimo quinquennio se non risultasse abusiva. Altro prerequisito per il rinnovo del canone è quello di non aver sottratto il godimento dell’appartamento ad altro soggetto legittimamente assegnatario già in graduatoria o titolare di diritti di riserva».

RIPRODUZIONE RISERVATA