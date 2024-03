Alloggi popolari, stanziati i fondi per le manutenzioni 

Un tesoretto per sistemare i palazzi - 120mila euro appena stanziati dalla Giunta - mentre la fase di riordino nelle case comunali di via della Musica entra nel vivo.

Compresa la regolarizzazione dei canoni d’affitto in arretrato e della tassa sui rifiuti che per anni è stata pagata solo da tre famiglie su trentasei totali. Mentre nelle prossime settimane - oltre ai lavori di manutenzione - partiranno gli incontri per spiegare ai titolari degli alloggi popolari le regole della raccolta differenziata e tentare di contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti.

Il censimento

Al lavoro da mesi c’è il gruppo comunale che unisce i settori Patrimonio, Politiche sociali, Servizi demografici, Servizi tecnologici e Polizia locale. «Dalle verifiche fatte è emerso che tutte le famiglie hanno i requisiti per poter vivere in una casa popolare, e questo è già un buon punto di partenza», dice il vicesindaco Tore Sanna. Sullo sfondo però ci sono anni trascorsi senza regole, a partire dall’evasione di affitti e Tari. «Ora sappiamo finalmente chi ci abita, e abbiamo informato ciascuno di loro su cosa occorre fare per mettersi in regola», spiega Sanna.

Tutti hanno presentato istanza di regolarizzazione che ora andranno valutate una per una. «Nel frattempo abbiamo destinato delle risorse per le verifiche strutturali e le necessarie manutenzioni degli alloggi di via della Musica, perché la priorità è consegnare alle famiglie destinatarie case agibili e in sicurezza», sottolinea il vicesindaco.

Le manutenzioni

In tutto 120mila euro, fondi ricavati all’interno del finanziamento regionale di 2 milioni e 400mila euro ripartito di recente dal Comune. «Lavori che si sommano a quelli di impermeabilizzazione dei tetti che sono stati già fatti». Un mese e mezzo di tempo per verifiche e manutenzioni, poi si procederà con la stipula dei nuovi contratti d’affitto.

Prima però ciascuno dovrà impegnarsi a ripianare i debiti con l’amministrazione comunale, di fatto i canoni arretrati e la Tari arretrata. «Con un piano di rateizzazione che andrà incontro alle loro esigenze, però d’ora in poi tutti devono essere in regola perché la situazione di disordine che ha regnato sinora non è più tollerabile», aggiunge Sanna. Un’operazione riordino che, si spera, possa incidere positivamente anche sulla piaga dei rifiuti abbandonati per strada.

I rifiuti

«Un problema che poi ricade su tutti i cittadini», dice il vicesindaco che ricorda: «Poche settimane fa siamo dovuti intervenire con De Vizia per ritirare quasi 4 tonnellate di rifiuti abbandonati in via della Musica». Gli inquilini attuali sono stati registrati nella banca dati Tari del Comune, in attesa di firmare il contratto. E nelle prossime settimane verranno fissati degli incontri con ogni condominio per spiegare le regole della differenziata.

