Alloggi popolari, stanziati 240mila euro per le manutenzioni 

Duecentoquarantamila euro per effettuare nei prossimi due anni lavori di manutenzione nelle case popolari comunali e nelle strutture collegate. È il progetto approvato dalla Giunta del Comune di Iglesias per rispondere alle criticità dell’edilizia residenziale pubblica, che in passato ha ricevuto numerose segnalazioni per lo stato di degrado di alcuni immobili. La Giunta ha, infatti, dato il via libera all’accordo quadro per la manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e delle relative pertinenze.Lo strumento consentirà di programmare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento in modo più flessibile, evitando il ricorso a singole procedure di gara per ogni lavoro e garantendo una maggiore rapidità operativa nella gestione degli immobili comunali.L’investimento complessivo, pari a 240 mila euro, è ripartito tra il 2026 e il 2027 con 120 mila euro per ciascun anno ed è inserito in un progetto esecutivo già verificato e validato dagli uffici tecnici comunali.Il quadro economico prevede circa 193 mila euro per i lavori. Il progetto è inoltre corredato da elaborati tecnici come capitolato speciale d’appalto, prezzario regionale e schema di contratto.

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