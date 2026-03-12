«Alloggi popolari pronti ma non assegnati» 

Mentre a Oristano centinaia di famiglie attendono una casa popolare, quattro alloggi restano vuoti perché non ancora accatastati. È il paradosso denunciato in un’interpellanza urgente dei consiglieri di “Oristano al Centro”, Giuliano Uras e Roberto Pisanu. Nel documento si ricorda che in città «circa 300 persone risultano attualmente in attesa di assegnazione di un’abitazione» mentre quattro appartamenti di edilizia residenziale pubblica in via Alghero sarebbero già «realizzati e pronti per essere assegnati alle famiglie aventi diritto». A bloccare tutto sarebbe però un passaggio tecnico: gli alloggi, infatti, «non possono essere assegnati esclusivamente perché non è stato ancora effettuato l’accatastamento degli stessi», procedura necessaria per avviare l’assegnazione.

Secondo quanto riportato nell’interpellanza, in passato l’ex assessora Carmen Murru avrebbe più volte sollecitato le risorse necessarie per completare la pratica «senza tuttavia ottenere riscontro concreto». I consiglieri chiedono quindi al sindaco e alla Giunta di chiarire «per quali motivi non siano stati ancora reperiti i fondi necessari» e quali iniziative si intendano adottare per completare l’accatastamento e procedere «all’assegnazione degli appartamenti alle famiglie in graduatoria». ( m. g. )

