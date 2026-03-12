VaiOnline
Via Alghero.
13 marzo 2026 alle 00:36

«Alloggi popolari pronti ma non assegnati» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mentre a Oristano centinaia di famiglie attendono una casa popolare, quattro alloggi restano vuoti perché non ancora accatastati. È il paradosso denunciato in un’interpellanza urgente dei consiglieri di “Oristano al Centro”, Giuliano Uras e Roberto Pisanu. Nel documento si ricorda che in città «circa 300 persone risultano attualmente in attesa di assegnazione di un’abitazione» mentre quattro appartamenti di edilizia residenziale pubblica in via Alghero sarebbero già «realizzati e pronti per essere assegnati alle famiglie aventi diritto». A bloccare tutto sarebbe però un passaggio tecnico: gli alloggi, infatti, «non possono essere assegnati esclusivamente perché non è stato ancora effettuato l’accatastamento degli stessi», procedura necessaria per avviare l’assegnazione.

Secondo quanto riportato nell’interpellanza, in passato l’ex assessora Carmen Murru avrebbe più volte sollecitato le risorse necessarie per completare la pratica «senza tuttavia ottenere riscontro concreto». I consiglieri chiedono quindi al sindaco e alla Giunta di chiarire «per quali motivi non siano stati ancora reperiti i fondi necessari» e quali iniziative si intendano adottare per completare l’accatastamento e procedere «all’assegnazione degli appartamenti alle famiglie in graduatoria». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 