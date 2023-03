Alloggi popolari, presto una nuova graduatoria 

Nuova graduatoria a Carloforte per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.

Il Comune ha pubblicato il bando, per presentare domanda c’è tempo fino al 2 maggio. «Abbiamo deciso di procedere ad una nuova graduatoria perché quella precedente era troppo vecchia e ovviamente le condizioni economiche sono cambiate - dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - c’era l’esigenza di avere una graduatoria aggiornata che rispondesse alle condizioni attuali». Le persone che già facevano parte della graduatoria precedente e sono ancora interessati ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dovrà presentare una nuova domanda rispondendo al bando appena pubblicato. «La graduatoria è uno strumento che ci permetterà di fare le assegnazioni quando si libereranno degli alloggi popolari o quando saranno ristrutturati da Area i tre appartamenti attualmente liberi che hanno necessità di interventi - dice il sindaco - in quei casi applicheremo la nuova graduatoria che si andrà a formare».

Tra i requisiti per poter accedere alla graduatoria è stata fissata come limite massimo di reddito complessivo per il nucleo familiare la somma di 14.573 euro. (a. pa.)

