Alloggi popolari, la carica dei 200 

Pochi alloggi disponibili e poltre 200 famiglie attendono da anni una sistemazione. In città è sempre emergenza casa, una problematica aggravata anche dalla mancanza di un dormitorio che possa dare una sistemazione temporanea ai senzatetto. Dalla Giunta Sanna però arrivano rassicurazioni: sono iniziati i lavori per la Casa dell’accoglienza a Donigala.

Le richieste

L’emergenza abitativa si conferma una spina nel fianco per l’amministrazione che nei giorni scorsi ha pubblicato il bando per l’aggiornamento della graduatoria generale per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. «Le famiglie attualmente in attesa di un’abitazione sono 221» fa sapere l’assessora. La vecchia graduatoria è stata approvata a novembre 2020 e da allora circa 100 domande sono state soddisfatte «ma ora non è più corrispondente alla realtà e questo, insieme a una disponibilità di alloggi abbastanza limitata, rende quantomai necessario un aggiornamento», va avanti. Per alleviare il problema servirebbero nuovi spazi «sarà compito della Giunta regionale destinare i fondi». Per il momento ci si divide una coperta troppo corta: le domande potranno essere presentate da giovedì, possono partecipare sia i nuovi aspiranti sia coloro che, già iscritti nella graduatoria, abbiano maturato condizioni diverse.

Il progetto

L’aggiudicazione è di agosto 2023, il cantiere ha aperto i battenti meno di due settimane fa. Salvo intoppi, la Casa dell’accoglienza di Donigala aprirà tra un anno. Nei giorni scorsi la Sieltecno, la ditta che si è aggiudicata l’appalto con un’offerta di 553mila euro ha avviato l’intervento nell’ex scuola elementare. Il progetto, finanziato nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, dovrebbe dare una risposta definitiva all’emergenza abitativa temporanea mettendo a disposizione13 posti letto (sei per gli uomini, sei per le donne e uno per il custode). Nel frattempo occorre trovare un’alternativa per i senzatetto, rimasti senza struttura dopo la chiusura del dormitorio di via Palmas. «Stiamo pensando di utilizzare uno stabile comunale - spiega l’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru - per abbattere le spese, venerdì prossimo la Asl effettuerà un sopralluogo per verificare l’idoneità». L’assessora non si sbilancia, ma già due anni fa si era pensato all’edifico di via Alghero. Resta da capire se lo stabile può essere immediatamente utilizzabile o sono necessari interventi «ma lo dirà la Asl».

