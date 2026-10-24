Alloggi popolari: in arrivo 2,4 milioni 

Due milioni e 400mila euro per affrontare l’emergenza abitativa in città. Il Comune conquista il finanziamento regionale - una fetta importante del maxi fondo per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica e sociale da spartire con capoluogo sardo e altre città isolane - e definisce un piano di interventi prioritari, partendo dalla riqualificazione dei palazzi di via della Musica sino ai nuovi alloggi che si vuole ricavare in un condominio di via Novaro - acquisito dal Comune pochi anni fa - un tempo covo della criminalità organizzata.

Le risorse

Il tesoretto finanziato è stato calcolato sulla base degli ultimi dati Istat: dall’incidenza dei nuclei collocati nelle graduatorie Erp comunali e ancora in attesa dell’assegnazione di un alloggio, alle famiglie destinatarie del sostegno per l’affitto, sino alla pressione turistica e quella studentesca. «Il problema dell’abitare è una questione che sta diventando quasi emergenziale in tutta Europa, e particolarmente in Italia», la premessa del sindaco Graziano Milia, «ecco perché bisogna intervenire subito e su più fronti».

Per Quartu c’è la certezza di 2,4 milioni in arrivo e un piano di interventi quasi definito. La novità, per Milia, è il metodo scelto: «Il fatto positivo è che la Regione ha lasciato mano libera ai Comuni su come poter organizzare, sistemare quello che hanno già, in base alle esigenze del territorio. Per la prima volta è stata fatta una cosa in più: con le risorse finanziate si possono riqualificare e mettere in sicurezza le case che già abbiamo, e intervenire per creare ulteriori alloggi».

Cosa si farà

Due gli interventi al centro del progetto work in progress che il Comune dovrà presentare in Regione entro fine anno. «Stiamo ragionando sulla sistemazione di una palazzina che abbiamo, quella di via Novaro» dice Milia, «e poi sulla ristrutturazione e messa a norma delle case di via della Musica. Quella di via Novara è di fatto nuova, saranno sei appartamenti nuovi, e dall'altra parte c'è la messa a norma dei trentasei alloggi di via della Musica».

Sullo sfondo la graduatoria con oltre 300 quartesi che chiedono una casa. In città ci sono oltre 400 appartamenti di Area, 36 quelli comunali, ma nessuno spazio libero. Negli ultimi anni sono state fatte 4 assegnazioni, 8 sono state sanate, e alcune pre assegnazioni in attesa di sgombero. Per il resto tutto fermo in attesa di avere appartamenti liberi.

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