Alloggi popolari Erp, pubblicati due bandi 

Pubblicati due avvisi riservati uno a chi aspira all’assegnazione di un alloggio e un altro per chi è già assegnatario e ambisce a trasferirsi in altro alloggio. Il termine è stato fissato per martedì 18 marzo 2025 per la presentazione delle domande relative ai due avvisi per la formazione di altrettante distinte graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel territorio del Comune di Cagliari. Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, possono presentare istanza, secondo le modalità previste dai rispettivi bandi.

Le linee

I bandi, gestiti dal Servizio Politiche sociali e della casa (via Sauro 19) sono il bando 7, riservato a chi aspira all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e il bando 3, riservato a chi è già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e ambisce a trasferirsi in un altro alloggio della medesima categoria.

Gli avvisi completi sono disponibili per la consultazione nella sezione “Documenti e dati/Bandi e Avvisi/altri Bandi e avvisi” del portale istituzionale del Comune di Cagliari.

Gli avvisi

Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando il call center al numero di telefono 070/6778090 (il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e da lunedì a giovedì, anche nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30) oppure inviando una mail all'indirizzo: bandi.erp@comune.cagliari.it.

