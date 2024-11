Alloggi popolari di Pirri e super sconti sui bus: ecco gli emendamenti 

Attraversamenti pedonali rialzati in via Scano, via Campania e via Mandrolisai, quindi il completamento dei lavori della chiesa di Viale Sant’Avendrace dove si vorrebbe anche rifare l’asfalto, ormai rovinato dopo l’esperienza negativa del cantiere che avrebbe dovuto riqualificare il viale, quattro anni fa. E ancora: riqualificazione degli alloggi Erp di Santa Teresa (a Pirri), la richiesta di rifinanziamento di “Cagliarinbus”, l’esperimento riuscitissimo della vecchia amministrazione che ha permesso a migliaia di persone di viaggiare sui mezzi del Ctm quasi gratis per un anno. Raccontano «esigenze della città», dice Edoardo Tocco, Forza Italia, i venti emendamenti alla variazione di bilancio depositati dalla minoranza che saranno discussi e votati domani in Consiglio comunale insieme alla manovrina da oltre undici milioni. Venti richieste per una spesa complessiva di oltre dieci milioni dove «c’è una grande attenzione ai problemi della città», spiega ancora Tocco, primo firmatario di cinque. E aggiunge: «Molti di questi emendamenti arrivano dalla precedente consiliatura, riteniamo che si tratti di esigenze della città», come le opere di urbanizzazione di via delle Doline, per esempio. «Se la maggioranza dovesse bocciarli», è verosimile che questo accada, «allora vuol dire che decide di dire no a esigenze reali della città Ecco perché», conclude Tocco, «spero che ci possa essere una mediazione». Domani pomeriggio in aula si comincerà alle 17.30. ( ma. mad. )

