Alloggi popolari di Area, un milione e mezzo per rifare le facciate 

Un milione e mezzo per rifare le facciate dei palazzi di via Lussu, a Selargius, e nuova progettazione al rush finale per le case popolari della borgata Santa Lucia. Novità annunciate dall’Azienda regionale per l’edilizia abitativa dopo gli ultimi problemi strutturali denunciati dalle famiglie residenti nelle palazzine a schiera di via Lussu.

I fondi a disposizione sono quelli di RonnovArea, il piano straordinario di manutenzione di Area finanziato con Fondi di sviluppo e coesione. «Una parte delle risorse la useremo per le facciate di via Lussu», spiegano dall’Azienda regionale, «lavori che contiamo di far partire prima dell’estate». Si sblocca anche l’iter per le nuove costruzioni di via Cambosu e via Dessì: «La progettazione è stata completata ed è in fase di verifica».

Una svolta attesa da più di vent’anni. Tutto parte con l’accordo quadro - fra Comune, Regione e Area - e il finanziamento milionario ottenuto nel 2004 dall’allora Governo. Oltre ai lavori nelle case di via Lussu era prevista anche la costruzione di nuovi alloggi nella borgata che però non sono mai stati completati: una situazione di stallo sbloccata di recente, sperando che a breve venga anche aggiornata la graduatoria dei beneficiari.

RIPRODUZIONE RISERVATA